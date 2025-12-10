Суд вернул пансионат в Геленджике в собственность государства

Пансионат «Лазуревый берег» по решению суда вернули в собственность государства по иску Генпрокуратуры РФ, пишет «Ъ». Краснодарский краевой суд признал, что здравницу незаконно приватизировали в 1992 году.

Суд оставил без изменений основную часть решения по иску первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина к компаниям «Орпола» и «Пансионат с лечением Лазуревый берег» об истребовании в пользу государства участка площадью 15,9 га под пансионатом. Краснодарский краевой суд также признал право собственности Российской Федерации на здания здравницы.

Дело первоначально рассматривалось в Геленджикском городском суде, который удовлетворил требования прокуратуры о взыскании ущерба, нанесенного государству и муниципалитету незаконным использованием курортного объекта в июне 2024 года. Как сообщает «Ъ», прокуратура требовала от компаний-ответчиков компенсацию ущерба в размере 561,2 млн руб. в пользу государства и 194,5 млн руб. в пользу Геленджика. Ответчики, в свою очередь, попросили в суде засчитать стоимость возведенного объекта в счет погашения ущерба. На территории построили семиэтажный апарт-отель площадью 8 тыс. кв. м.

По решению краевого суда ответчики должны будут возместить 208 млн руб. Сумма компенсации муниципалитету осталась неизменной, а ущерб бюджету страны сократили до 13,5 млн руб.

София Моисеенко