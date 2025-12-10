Прокуратура вышла на «Лазуревый берег»

Вступило в силу решение суда по иску Генпрокуратуры об истребовании в пользу РФ пансионата «Лазуревый берег» в Геленджике. Суд согласился с мнением надзора о том, что здравница была приватизирована в 1992 году незаконно, с нарушением прав собственника — государства. Компании «Пансионат с лечением “Лазуревый берег”» и «Орпола», теперь уже бывшие владельцы актива, должны возместить ущерб на сумму 208 млн руб.

Краснодарский краевой суд оставил без изменений основную часть решения по иску первого заместителя генпрокурора России Анатолия Разинкина к компаниям «Пансионат с лечением “Лазуревый берег”» и «Орпола» об истребовании в пользу РФ участка под пансионатом площадью 15,9 га, а также о признании права собственности РФ на здания здравницы. Документ опубликован 10 декабря в картотеке суда.

Спор рассматривал Геленджикский городской суд, который в июне 2024 года удовлетворил требования прокуратуры, в том числе в части взыскания ущерба, нанесенного государству и муниципалитету незаконным использованием курортного объекта. Изначально прокуратура требовала от ответчиков 561,2 млн руб. в пользу РФ и 194,5 млн руб. в пользу города-курорта Геленджик. В ходе рассмотрения иска ответчики попросили засчитать в счет погашения ущерба стоимость объекта, который возводился на средства компаний «Пансионат с лечением “Лазуревый берег”» и «Орпола» и подлежит изъятию в пользу РФ. Речь идет о недостроенном семиэтажном апарт-отеле площадью 8 тыс. кв. м. Городской суд произвел зачет требований, а краевой суд принял уточнения по стоимости здания.

В итоге по решению краевого суда ответчики оказались должны российской казне 13,5 млн руб. Сумма ущерба мэрии Геленджика от нанесения вреда почвам (194,5 млн руб.) осталась неизменной.

Пансионат «Лазуревый берег» с 1960 года находился в ведении Всесоюзного центрального совета профсоюзов (ВЦСПС). В 1992 году было создано акционерное общество «Пансионат “Лазуревый берег”», участником которого являлась Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), правопреемник ВЦСПС. Обществу были переданы здания здравницы, а также право аренды участка. В дальнейшем имущество пансионата приобретали различные компании и граждане, в том числе ООО «Пансионат с лечением “Лазуревый берег”» и «Орпола».

Проверка прокуратуры установила, что при распоряжении активами были допущены серьезные нарушения — ФНПР не имела права передавать кому-либо здания пансионата, так как объекты возводились за государственный счет и являлись собственностью РФ. Профсоюзам также не поручалось действовать от имени государства, говорится в иске надзора, с чем согласился суд.

Представители ответчиков в апелляционной жалобе просили отменить решение суда первой инстанции, настаивая на том, что здравница находилась в собственности профсоюзов и была передана новым владельцам на законных основаниях.

Анна Перова, Краснодар