Мосгорсуд отклонил жалобы на продление ареста основателя и экс-главы «Русагро»

Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы на решение Мещанского райсуда о продлении ареста основателя агрохолдинга «Русагро» (активы в Тамбовской области) Вадима Мошковича и бывшего гендиректора Максима Басова. Об этом пишет РБК.

Основатель агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович (слева)

Фото: Пресс-служба Тамбовской области

По данным издания, защита Вадима Мошковича предлагала внести за него залог в 1 млрд руб. Также адвокаты предпринимателей просили суд обратить внимание на, по их словам, «волокиту» со стороны следствия и «необоснованность выдвинутых подозрений». Апелляционная инстанция, впрочем, не нашла оснований для смягчения меры пресечения, действующей до 25 февраля.

Вадим Мошкович и Максим Басов были задержаны в конце марта. Следственный департамент МВД предъявил им обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и в двух эпизодах злоупотребления полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК РФ, до десяти лет колонии).

Основной эпизод обвинения касается якобы мошеннической покупки холдинга «Солнечные продукты» у его основателя Владислава Бурова. Совокупный ущерб оценивается в 48 млрд руб.

Позже господина Мошковича обвинили в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову. По версии следствия, в 2019 году бизнесмен передал ему охотничий карабин марки Blaser, стоимость которого вместе с оборудованием составила 2,6 млн руб.

Господин Иванов также был арестован и заключен под стражу.

