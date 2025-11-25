Минфин США ожидает объявления имени нового главы ФРС до 25 декабря

Президент США Дональд Трамп «с большой вероятностью» объявит имя нового председателя Федеральной резервной системы до Рождества, то есть до 25 декабря, сообщил глава Минфина Скотт Бессент.

«Но это его прерогатива (Дональда Трампа. — “Ъ”), будет это до Рождества или в следующем году,— сказал министр финансов в интервью CNBC.— Но я думаю, что процесс движется очень хорошо». За поиск нового главы ФРС отвечает господин Бессент. По его словам, запланировано еще одно собеседование.

Среди кандидатов на пост главы ФРС:

директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт;

бывший член совета управляющих ФРС Кевин Уорш;

директор направления активов с фиксированной доходностью BlackRock Рик Ридер;

члены совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер и Мишель Боуман.

Скотт Бессент выступил за изменение роли ФРС в экономике США. «Думаю, ФРС пора отойти на второй план, как это было раньше»,— отметил он.

Сейчас должность главы ФРС занимает Джером Пауэлл, срок его полномочий истекает в мае 2026 года. Американский президент неоднократно критиковал деятельность регулятора при председательстве господина Пауэлла. 19 ноября Дональд Трамп пригрозил главе ФРС увольнением, если он не снизит процентные ставки.