Трамп выбрал кандидата на пост главы ФРС

Президент США Дональд Трамп заявил, что определился с кандидатом на пост следующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС). Имя он не назвал.

«Я знаю, кого выберу, да. Мы объявим об этом»,— сказал господин Трамп журналистам во время полета из Флориды на авиабазу Эндрюс (цитата по Axios).

Господин Трамп ушел от ответа на вопрос, может ли ФРС возглавить директор Национального экономического совета Кевин Хассетт. «Я вам не скажу, мы объявим об этом»,— отреагировал господин Трамп. Предложенная им кандидатура должна будет пройти согласование в Сенате США.

Срок полномочий действующего председателя ФРС Джерома Пауэлла истекает в мае 2026 года. Дональд Трамп неоднократно критиковал господина Пауэлла. В частности, в ноябре он пригрозил главе ФРС увольнением, если тот не снизит процентные ставки. Минфин США ожидает объявления имени нового главы ФРС до 25 декабря.