Бывшего мэра Старого Оскола заключили под стражу за взятку

Старооскольский горсуд Белгородской области заключил на два месяца под стражу бывшего главу городской администрации Владимира Жданова. Как сообщили в региональном отделении Следственного комитета РФ, экс-чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Владимира Жданова задержали 8 декабря. На тот момент ему вменялась в вину более мягкая статья о получении крупной взятки. Следствие считает, что сразу после назначения на пост руководителя Старого Оскола в конце 2024 года чиновник мог через посредников получить более 1 млн руб. за покровительство коммерческой компании. Деньги экс-главе, по версии следователей, передали через заместителя главы Шебекинского округа и руководителя аппарата администрации Старооскольского округа. Они задержаны по уголовному делу о посредничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

До назначения на пост главы Старого Оскола Владимир Жданов шесть лет возглавлял приграничный Шебекинский округ. В 2023-м он был награжден орденом Мужества. Комментируя свою неожиданную отставку с поста главы Старого Оскола в конце ноября этого года, Владимир Жданов сказал, что вместе с сотрудниками администрации, депутатами и представителями местных предприятий ему удалось реализовать многие проекты.

Сергей Толмачев, Воронеж