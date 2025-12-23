«Теперь инновации внедрены в каждый этап»

«Арнест ЮниРусь», производящая косметику и бытовую химию под брендами «Бархатные ручки», «Черный жемчуг», «Сиф», «Доместос» и другими, всерьез занялась инновациями. В последние годы компания перестроила весь цикл своей работы — от подбора ингредиентов до тестирования и производства. Результатом этого стал выход в новые, более сложные сегменты, например запуск брендов премиальной косметики. При этом в компании считают, что важно показывать рынку свои разработки. Что это за разработки и как их грамотно продвигать, «Ъ-Review» рассказала директор по маркетингу «Арнест ЮниРусь» Екатерина Скасырская.

Директор по маркетингу «Арнест ЮниРусь» Екатерина Скасырская

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

— В этом году «Арнест ЮниРусь» стала заметнее на научных выставках и форумах. Зачем FMCG-компании идти в эту сферу?

— Инновации для нас не маркетинг, а стратегический подход. Они всегда были нашим приоритетом, но раньше основная часть новых решений все-таки не разрабатывалась здесь — мы больше адаптировали существующие технологии под российский рынок. Сейчас ситуация изменилась кардинально — компания полноценно создает инновационные разработки на базе собственных лабораторий и исследовательских центров.

Этот подход встроен в культуру компании. Мы формулируем его через наше EVP (ценностное предложение работодателя.— «Ъ-Review»), которое звучит как «Смелость создавать». Сегодня «Арнест ЮниРусь» — это более 45 брендов и компания, входящая в топ-5 FMCG-игроков в непродовольственном сегменте. В 2025 году мы вывели на рынок 123 новых продукта.

— Вы выбираете научные площадки как точку входа для ваших новых разработок?

— Участие в научных мероприятиях вроде «Биопрома» помогает ускорять трансфер технологий, находить партнеров, тестировать гипотезы. Раньше этот инструмент нам был недоступен, а теперь мы можем его полноценно использовать. На «Биопроме» мы, например, презентовали интеграцию цифровой диагностики — Magic Mirror Max. Аппарат проводил клинический анализ кожи по десяткам параметров: камера сканировала лицо при обычном, ультрафиолетовом и поляризованном свете, а ИИ и автоматическое распознавание анализировали морщины, скрытые пигментные пятна, поры, текстуру кожи, маркеры воспаления. Так мы наглядно продемонстрировали важность для нас персонализированного подхода.

— Как инновации повлияли на операционную работу?

— Мы перестроили весь цикл — от подбора ингредиентов до тестирования и производства, и теперь инновации внедрены в каждый этап. У нас собственные исследовательские центры в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Туле; лаборатории — аналитическая, микробиологическая, парфюмерная; центр диагностики кожи и волос. На фабрике «Калина» в Екатеринбурге мы проводим challenge-тесты для проверки устойчивости формул после вскрытия продуктов, исследуем действие ингредиентов на клеточных моделях и в клинических испытаниях под контролем врачей.

Если ранее реализация проектов занимала 3–5 лет, сейчас часть инноваций мы способны внедрять за 6–12 месяцев, что повышает гибкость и скорость выхода на рынок. Продолжаем не только наращивать внутреннюю экспертизу, но и развивать партнерства с университетами: МГУ, Сколтехом, Сеченовским университетом. Сегодня у «Арнест ЮниРусь» выстроено сотрудничество более чем с 40 ведущими учебными заведениями в регионах ее присутствия.

— На рынке также заметили ваши премиальные запуски. Почему вы пошли в этот сегмент?

— Премиальный сегмент для нас сейчас представляет особенный интерес: потребительский спрос здесь растет. Люди ищут средства с клиническим подтверждением эффективности, прозрачной формулой, персонализацией. За последние два года мы запустили бренды Tiswell, Feel Moment, Crystal Purity, Repeat, BioCode. У каждого из них собственная философия. Например, Crystal Purity исходит из того, что кожа не всегда нуждается в агрессивных активных компонентах — часто ей требуется деликатная помощь для восстановления естественного баланса. Каждое средство содержит комбинацию церамидов, жирных кислот и холестерола для укрепления защитных функций кожи.

Но главное, что объединяет все эти бренды,— высокая клиническая экспертиза. Система ухода BioCode, которую мы представляли на «Биопроме», была разработана совместно с Институтом пластической хирургии и косметологии. Бренд Repeat — уникальная история для нас. Это бренд персонализированной косметики. Основное отличие персонализации от кастомизации в том, кто инициирует добавление функций или ингредиентов. При персонализации это делает компания, а при кастомизации — потребитель. Конкретно в нашем случае косметика персонализированная, потому что мы, как эксперты в уходе за кожей и волосами, предлагаем оптимальное решение по результатам данных, которые предоставил покупатель. В случае с кастомизированными средствами потребитель мог бы сам выбирать параметры — скажем, ингредиенты. Но без специальных знаний в области дерматологии, трихологии и косметической химии трудно оценить, какие конкретно компоненты нужны в каждом случае, как и в какой концентрации их сочетать. Процесс подбора строится следующим образом: пользователь проходит 20-минутный опрос, по результатам которого мы анализируем более 80 параметров кожи и волос. Далее алгоритм подбирает индивидуальную комбинацию ингредиентов и концентраций и формирует персональную систему ухода. Пользователю остается заказать и получить средства, подобранные согласно потребностям его кожи или волос.

В этом году мы запустили новый бренд по уходу за полостью рта — Tiswell — и получили патент на технологию «Nano Пломба», используемую в зубной пасте,— комбинацию наногидроксиапатита и аргинина. Она воспроизводит естественный механизм восстановления эмали зубов. Это первый подобный патент в России и наш первый патент за 30 лет. Для отрасли это важный шаг.

— Каковы дальнейшие планы «Арнест ЮниРусь» по взаимодействию с научным сообществом и развитию инноваций?

— Мы планируем развивать премиум-направление и дальше, поскольку наблюдаем растущий спрос на клинически доказанную косметику и персонализированные решения. Этому соответствуют наша стратегия и партнерские научные проекты. Еще один фокус — антивозрастная косметика. В этой области у нас уже богатый опыт и глубокая экспертиза. Отвечая на ваш вопрос, я хочу обратить внимание на то, как изменилось восприятие возраста за последние годы и как важно производителям своевременно реагировать на эти изменения, чтобы предложить актуальную продукцию. Если раньше женщина в 30–40 лет считалась уже достаточно возрастной, то сейчас это цветущий возраст.

Интересно, что именно женщины в возрасте от 50 до 65 лет сегодня лидируют среди покупателей уходовой косметики. Когда этим женщинам было 20 или 30 лет, таких возможностей для заботы о себе просто не существовало. Сегодня производители средств для ухода за собой стремятся подчеркнуть и сохранить естественную красоту в любом возрасте. Наша продукция становится неотъемлемой частью жизни человека, сопровождая его практически ежедневно.

Кроме того, мы будем усиливать синергию науки и бизнеса — развивать наш инновационный центр «ИнноХаб» и R&D-инициативы, углублять сотрудничество с ведущими вузами и научными институтами, расширять клиническую экспертизу и практики трансфера технологий. В планах — масштабировать персонализированные решения, продолжать защищать разработки патентами, развивать диагностические инструменты и проводить клинические исследования для подтверждения эффективности. Параллельно мы укрепляем образовательную работу внутри компании с вузами и ссузами, чтобы обеспечить постоянный приток профессиональных кадров и поддерживать культуру инноваций.

Мы уверены, что локальная научная экспертиза станет ключевым драйвером развития отрасли в ближайшие годы. И тот фундамент, который мы создаем сегодня, позволит нам не только идти в ногу с мировыми игроками, но и формировать собственные стандарты эффективности и качества.

