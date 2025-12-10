Трамп обсудил с Мерцем, Стармером и Макроном переговоры по Украине
Президент США Дональд Трамп обсудил с лидерами Великобритании, Германии и Франции ход переговоров по российско-украинскому конфликту. Стороны договорились продолжать «интенсивную работу» над мирным планом в ближайшее время.
Слева направо: премьер-министр Италии Джорджа Мелони, генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Фото: File Photo / Reuters
«Лидеры обсудили последние новости о продолжающихся мирных переговорах под руководством США, приветствовав их усилия по достижению справедливого и прочного мира в Украине и прекращению убийств»,— сообщили Reuters в офисе премьера Британии Кира Стармера.
В начале декабря президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что «коалиция желающих» завершила работу над проектом гарантий безопасности Украины в будущем мирном соглашении. В ближайшее время, говорил французский лидер, планируется уточнить участие американцев в этих гарантиях.
Подробнее об урегулировании — в материале «Ъ» «План планом вышибают».