Трамп обсудил с Мерцем, Стармером и Макроном переговоры по Украине

Президент США Дональд Трамп обсудил с лидерами Великобритании, Германии и Франции ход переговоров по российско-украинскому конфликту. Стороны договорились продолжать «интенсивную работу» над мирным планом в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: премьер-министр Италии Джорджа Мелони, генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер

«Лидеры обсудили последние новости о продолжающихся мирных переговорах под руководством США, приветствовав их усилия по достижению справедливого и прочного мира в Украине и прекращению убийств»,— сообщили Reuters в офисе премьера Британии Кира Стармера.

В начале декабря президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что «коалиция желающих» завершила работу над проектом гарантий безопасности Украины в будущем мирном соглашении. В ближайшее время, говорил французский лидер, планируется уточнить участие американцев в этих гарантиях.

Подробнее об урегулировании — в материале «Ъ» «План планом вышибают».

Лусине Баласян