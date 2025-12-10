В Екатеринбурге юриста оштрафовали на 45 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

Суд в Екатеринбурге оштрафовал юриста Веру Мангилеву на 45 тыс. руб. за дискредитацию Вооруженных Сил РФ, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сентябре Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес решение по делу об административном правонарушении в отношении Мангилевой. Суд установил, что в феврале юрист разместила в своем Telegram-канале сообщение, которое содержало признаки дискредитации действий российской армии. Публикация была доступна неограниченному кругу пользователей и успела получить 179 просмотров и 17 реакций.

«Изучив представленные доказательства, суд пришел к выводу, что действия Мангилевой были направлены на дискредитацию использования армии России в целях защиты интересов страны и ее граждан, а также поддержания международного мира и безопасности»,- говорится в сообщении.

На основании ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ юристу было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. руб.

Вера Мангилева обжаловала решение суда первой инстанции, посчитав его незаконным и наказание чрезмерно строгим. Однако Свердловский областной суд, рассмотрев апелляцию и выслушав доводы юриста и ее защитника, не нашел оснований к отмене постановления суда первой инстанции.

Полина Бабинцева