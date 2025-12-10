Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Теннисист Валантен Вашро стал обладателем премии «Прорыв года» по версии ATP

Представитель Монако Валантен Вашро стал обладателем премии «Прорыв года» по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

В завершившемся сезоне Вашро выиграл турнир ATP категории Masters 1000 в Шанхае. В полуфинале теннисист одолел четырехкратного победителя этого состязания серба Новака Джоковича, а в решающем матче обыграл своего двоюродного брата — француза Артюра Риндеркнеша. На тот момент представитель Монако занимал 204-е место в классификации ATP. Он стал самым низкорейтинговым победителем в истории турниров Masters. Сезон 2025 года Вашро завершил на 31-й строке рейтинга ATP.

«Очень рад, что получил эту награду. Надеюсь, что в будущем их будет еще больше. Еще раз спасибо ATP, увидимся в 2026 году»,— приводит пресс-служба ATP слова Валантена Вашро.

На премию также были номинированы британец Джек Дрейпер (10-я ракетка мира), бразилец Жуан Фонсека (24) и чех Якуб Меншик (19). Претенденты определялись путем голосования членов Международной ассоциации теннисных писателей и журналистов. Победителя выбрали 29 игроков (как действующих, так и завершивших карьеру), которые когда-либо возглавляли рейтинг ATP.

Подробнее о победе Вашро — в материале «Ъ» «Ставка монегаска».

Таисия Орлова

