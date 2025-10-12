Ставка монегаска

В финале Rolex Shanghai Masters, завершившегося в Китае турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 c призовым фондом $9,2 млн, 204-я ракетка мира Валантен Вашро из Монако в трех партиях переиграл своего двоюродного брата француза Артюра Риндеркнеша. На состязаниях подобного уровня, проводящихся с 1990 года, это первый триумф игрока из третьей сотни мирового рейтинга. Заработав в Шанхае $1,1 млн призовых, примерно в два раза больше, чем за всю свою предыдущую карьеру, Вашро преодолел в рейтинге сразу 164 позиции, поднявшись на 40-е место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Триумф 204-й ракетки мира Валатнета Вашро на турнире в Шанхае стал самой громкой сенсацией «мастерсов» за всю их 35-летнюю историю

Фото: Go Nakamura / Reuters Триумф 204-й ракетки мира Валатнета Вашро на турнире в Шанхае стал самой громкой сенсацией «мастерсов» за всю их 35-летнюю историю

Фото: Go Nakamura / Reuters

История тенниса знает массу сенсационных побед на крупных турнирах. Каждая из них имеет свою особую подоплеку. Например, невероятно ярким и эмоциональным был триумф Горана Иванишевича на Wimbledon в 2001 году. Тогда 29-летний хорват, уже вроде бы давно миновавший пик своей карьеры и опустившийся в рейтинге на 125-е место, покорил лондонский мейджор после трех проигранных там финалов. Это было настоящее чудо, хотя сотворил его мастер с громким именем.

Сюрпризом совершенно иного рода выглядела победа испанца Роберто Карретеро на грунтовом «мастерсе» в Гамбурге в мае 1996 года. 143-й номер классификации АТР, который до этого не входил в мировую элиту, да и позднее к ней никогда не приближался, прошел квалификацию, воспользовался отсутствием в основной сетке нескольких звезд и, поймав кураж, обыграл пару сильных соперников, в том числе россиянина Евгения Кафельникова, всего через месяц победившего на Roland Garros.

Сенсация, случившаяся сейчас, скорее всего, из того же ряда. Лишившись сначала слегка травмированного лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса, вовсе не приехавшего на Rolex Shanghai Masters, а затем прошлогоднего чемпиона итальянца Янника Синнера, не доигравшего по причине судорог свой матч третьего круга, китайский «тысячник» в условиях экстремальной жары превратился в рулетку с непрогнозируемым исходом, и верную ставку в ней по иронии судьбы сделал представитель Монако Валантен Вашро.

Проведя свой первый профессиональный турнир еще в 2015 году и имея на своем счету лишь $594 тыс., он заработал в Шанхае сразу $1,1 млн.

Встреча Вашро с Артюром Риндеркнешем стала самым неожиданным финалом за всю 35-летнюю историю «мастерсов» АТР. Впервые в решающем матче турнира такого уровня отношения выясняли 204-я и 54-я ракетки мира, да к тому же еще и двоюродные братья, которые перед переходом в профессиональный теннис выступали в серии студенческих состязаний в США за техасский университет А&M. Более того, 26-летний Вашро стал первым финалистом «мастерсов» из третьей сотни мирового рейтинга. Причем в квалификацию, через которую монегаск пробивался в основную сетку, он попал в самый последний момент — после отказа одного из игроков, стоявших в заявочном списке выше.

Как и можно было предположить, встреча двух кузенов ростом за 190 см, предпочитающих агрессивную игру с выходами к сетке и резкими выпадами с задней линии, получилась принципиальной. В плане тактики это, конечно, был не самый изощренный теннис. Короткие розыгрыши после мощных подач встречались гораздо чаще, чем затяжные обмены ударами, зато с психологической составляющей все было в порядке. Напряжение борьбы ощущалось с начала до конца.

Первый сет остался за Риндеркнешем, взявшим чужую подачу в третьем гейме, но в восьмом гейме второй партии Вашро ответил своим брейком. А третий сет проходил уже под полным контролем Вашро, который выглядел свежее и точнее. Медицинский тайм-аут, взятый Риндеркнешем после пятого гейма из-за недомогания в спине, ничего не изменил. К тому времени Вашро уже имел преимущество в виде одного брейка, а напоследок ему удался другой. В итоге — 4:6, 6:3, 6:3 за 2 часа 13 минут. Решающим фактором в данном случае стала более уверенная игра победителя на своей второй подаче. Он взял на ней 74% очков, в то время как проигравший — лишь 54%. Это позволило Вашро победить, даже несмотря на чуть худшее соотношение активно выигранных мячей и невынужденных ошибок (плюс 10 против плюс 12 у Риндеркнеша).

Завершился же турнир эмоциональной церемонией награждения, во время которой у Риндеркнеша свело правую ногу. Поэтому чемпионскую речь кузена он слушал сидя на стуле, пока физиотерапевт делал ему сеанс массажа.13 октября Вашро поднимется на 40-е место (то есть преодолеет сразу 164 позиции), а Риндеркнеш — на 28-е. В ближайшие недели будет интересно следить за тем, получит ли прорыв героев Шанхая свое дальнейшее развитие, но Вашро в любом случае уже добился сказочного для себя успеха. И дело не только в низком рейтинге. Он стал первым чемпионом турнира АТР, представляющим Монако (ранее представители княжества ни разу не доходили даже до четвертьфиналов), и в полуфинале впервые обыграл соперника из топ-10 — самого Новака Джоковича.

Евгений Федяков