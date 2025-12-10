Посол РФ в Норвегии назвал премию мира для Мачадо «отходом от принципов Нобеля»
Присуждение Нобелевской премии мира венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо свидетельствует об отходе Нобелевского комитета от принципов, заложенных основателем награды Альфредом Нобелем, сообщил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
Посол РФ в Норвегии Николай Корчунов
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
«Нобелевская премия мира на современном этапе используется в качестве инструмента гибридного воздействия на "неугодные власти" и все больше ассоциируется с вмешательством во внутренние дела других государств»,— сказал господин Корчунов «РИА Новости».
Нобелевская премия мира 2025 года присуждена госпоже Мачадо в октябре за «неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».
Как уточнял Норвежский Нобелевский институт, Мария Корина Мачадо прибудет в столицу Норвегии, однако принять участие в церемонии вручения премии не сможет. Награду от ее имени сегодня приняла дочь лидера оппозиции — Ана Корина Соса Мачадо.