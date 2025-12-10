Казанский застройщик выиграл аукцион по продаже 25% акций «Павловского ПАП»

ООО «Спецзастройщик "Павловский берег"» стало победителем аукциона по продаже 25% акций АО «Павловское пассажирское автотранспортное предприятие» (ПАП) в Нижегородской области. Как указано на сайте торгов, компания получит пакет акций по начальной цене — 34,529 млн руб.

Размер уставного капитала ПАП составляет 101,19 млн руб. На продажу администрация Павловского округа выставила 25298 акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. за штуку.

Спецзастройщик «Павловский берег» зарегистрирован в 2024 году в Казани и принадлежит Олегу Новосельскому — владельцу компании «Держава Девелопмент». Среди проектов девелопера есть ЖК «Дискавери» в границах улиц Актюбинской, Конотопской и Якорной в Нижнем Новгороде.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее правительство Нижегородской области намеревалось продать 30% акций АО «Нижегородпассажиравтотранс», обслуживающего Нижний Новгород. Право купить акции получил московский инвестор «Ресурс групп», однако затем он отказался от сделки.

