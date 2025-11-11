Четверть пакета акций «Павловского ПАП» выставили на аукцион

Администрация Павловского округа Нижегородской области выставила на аукцион 25% акций АО «Павловское пассажирское автотранспортное предприятие» (ПАП). Торги назначены на 12 декабря 2025 года, указано в карточке лота.

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Сейчас размер уставного капитала предприятия составляет 101,19 млн руб. На продажу выставляют 25298 акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. за штуку. Начальная цена 25% пакета акций оценена в 34,53 млн руб., шаг аукциона — 5% (1,73 млн руб.).

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее правительство Нижегородской области намеревалось продать 30% акций АО «Нижегородпассажиравтотранс», обслуживающего Нижний Новгород. Право купить акции получил московский инвестор «Ресурс групп», однако затем он отказался от сделки.

Галина Шамберина