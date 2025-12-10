Ильдар Абдразаков удостоен звания Народного артиста России

Оперному певцу, басу, художественному руководителю Севастопольского государственного театра оперы и балета Ильдару Абдразакову присвоено почетное звание Народный артист Российской Федерации, следует из указа президента Владимира Путина.

Почетное звание присвоено за «большие заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность», говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Ильдар Абдразаков родился в 1976 году в Уфе. Профессиональный творческий путь певец начал в 1994 году на сцене Башкирского театра оперы и балета. С тех пор выступал в Мариинском театре, Большом театре, стал лауреатом множества международных конкурсов. Бас, в числе прочих, давал концерты в Ла Скала, Метрополитен-опере, Парижской опере, Венской государственной опере. В 2011 году стал Народным артистом Башкирии, в 2013 — Татарстана, а в 2024 — Абхазии. С 2021 года — Заслуженный артист России. С 2018 года проходит Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. В конце прошлого года назначен художественным руководителем Севастопольского театра оперы и балета. Два месяца назад вошел в президентский Совет по культуре. Помимо пения, Ильдар Абдразаков режиссирует спектакли.

Идэль Гумеров