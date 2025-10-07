Ильдар Абдразаков вошел в президентский совет по культуре

Два уроженца Уфы — дирижер и скрипач Владимир Спиваков и оперный певец, бас Ильдар Абдразаков — вошли в Совет по культуре при президенте России.

Указ о создании совета, в состав которого войдут 56 деятелей культуры, подписал Владимир Путин. Председателем нового органа будет сам президент, его заместителем будет гендиректор Мосфильма Карен Шахназаров, а секретарем — помощник президента Владимир Мединский.

Совет призван информировать главу государства о процессах в области культуры, готовить предложения по актуальным вопросам государственной политики в этой сфере и взаимодействия с творческими объединениями, организациями, деятелями, творческой интеллигенцией, говорится в положении о совете.

Ильдар Абдразаков является народным артистом Башкирии, заслуженным артистом России, сейчас певец — художественный руководитель Севастопольского государственного театра оперы и балета. Владимир Спиваков, вошедший в президиум нового совета, сейчас руководит Московским международным Домом музыки. Музыкант — народный артист СССР, народный артист Башкирии.

Идэль Гумеров