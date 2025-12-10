Росимущество требует через суд расторгнуть аренду с цементным заводом «Горный»

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Краснодарском крае и Адыгее обратилось в Арбитражный суд региона с иском к АО «Новороссийский цементный завод “Горный”» (дочерняя компания московского ООО «Цементинвест»). Ведомство требует расторгнуть договоры аренды земельных участков с предприятием и взыскать с него долги по аренде земли на общую сумму 35,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, АО «Новороссийский цементный завод "Горный"» зарегистрировано в Новороссийске в 2008 году. Основной вид деятельности — производство цемента, извести и гипса. 98,90% уставного капитала принадлежит ООО «Цементинвест», зарегистрированному в Москве. Руководителем указан Виталий Вавилов — бывший директор цементного завода «Атакайцемент». В 2024 году чистая прибыль предприятия составила 3,7 млн руб.

Согласно исковому заявлению, задолженность накопилась по двум договорам аренды, заключенным 27 июля 2015 года. По первому соглашению компания должна 34,9 млн руб, по второму — 969 тыс. руб.

Помимо взыскания долга, Росимущество просит суд расторгнуть арендные договоры на земельные участки общей площадью 63 га в хуторе Горный (входит в состав Верхнебаканского сельского округа Новороссийска). Основанием служат существенные нарушения условий соглашений со стороны завода.

В случае удовлетворения требований цементное предприятие должно будет передать участки обратно государству в первоначальном виде. Территории необходимо освободить от всех строений и сооружений, отмечается в иске.

АО «НЦЗ "Горный"» является инвестором проекта строительства предприятия по производству цемента стоимостью 22 млрд руб. и мощностью 3,5 млн тонн продукции в год. Соответствующее соглашение подписали в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме.

«Ъ-Новороссийск» писал, что власти Новороссийска не разрешили АО «НЦЗ "Горный"» рубить лес в хуторе Горном для строительства цемзавода. Представители власти сочли, что уничтожение 61 га лесных насаждений без компенсационного озеленения нанесет урон окружающей среде.

В октябре министерство природных ресурсов Кубани подало шесть исковых заявлений к АО «НЦЗ "Горный"». Минприроды региона требует расторгнуть договор аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности и взыскать задолженность по договорам аренды лесных участков. Общая сумма исковых требований превышает 4,4 млн руб.

Наталья Решетняк