Глава «АвтоВАЗа»: Тольятти и Ижевск могут обеспечивать 600-650 тысяч машин в год

Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» может обеспечивать выпуск 600-650 тыс. автомобилей в год на площадках в Тольятти и Ижевске в комфортном режиме двухсменной работы, сообщил президент компании Максим Соколов изданию «Ведомости». По словам главы «АвтоВАЗа», к такому показателю предприятие может прийти «где-то за горизонтом 2030 года».

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Объем выпуска и продаж новинок во многом зависит от ключевой ставки и мер господдержки спроса в будущем году. “АвтоВАЗ” подстраивает производственную программу исходя из рыночных условий»,— пишет издание со ссылкой на главу отечественного автоконцерна.

В следующем году «АвтоВАЗ» намерен выпустить не менее 400 тыс. машин. По словам главы компании, объем продаж и выпуска новых автомобилей во многом будет зависеть от ключевой ставки и мер господдержки спроса. Модели автомобилей Lada Iskra и Lada Azimut, по его словам, «займут достойное место на рынке» в следующем году.

Помимо рабочих заводов в Ижевске и в Тольятти, в распоряжении «АвтоВАЗа» имеется бывший завод Renault и Nissan в Санкт-Петербурге. Чем больше времени проходит от февраля 2022 года, тем меньше вероятность возвращения этих иностранных компаний в Россию, подчеркнул Максим Соколов. Причины тому — развитие площадок бывших партнеров и увеличение тем самым стоимости возврата в страну.

Напомним, с 1 декабря завод «Лада Ижевск» вернулся на 40-часовую рабочую неделю после так называемой сокращенки, которая действовала с конца сентября. Местные власти и руководство компании связало это с восстановлением спроса на отечественные автомобили: за январь—октябрь «Лада Ижевск» выпустил 27 тыс. автомобилей.

«Количество Lada Largus на складе готовой продукции максимально сократилось, такого количества на стоке не было с момента перезапуска завода в 2024 году»,— отмечал в начале декабря генеральный директор ижевской площадки «АвтоВАЗа» Александр Богачев. По предварительным итогам года, озвученным компанией, запланированные объемы выпуска автомобилей Lada Largus будут произведены.

Справка

Основные производственные площадки крупнейшего в России автоконцерна расположены в Тольятти и Ижевске. Ижевский автозавод вошел в группу «АвтоВАЗ» в 2011 году («Lada Ижевск» — 100% дочернее предприятие концерна). Производительность удмуртского предприятия составляет 32 автомобиля в час. Площадь сборки — 21 тыс. кв. м. Ижевский автозавод является предприятием полного цикла: прессовое производство, литье и окраска пластика, сварка, окраска, сборка.

В 2015—2022 годах на «Lada Ижевск» собирались автомобили Lada Vesta. В начале 2023 года сборка была перенесена в Тольятти. На Ижевском автозаводе сохранилось создание штампованных и пластиковых изделий. В 2024 году на удмуртском предприятии стартовало серийное производство автомобилей Lada Largus: в мае — модели на ДВС, в сентябре — электрической версии.