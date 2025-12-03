Гендиректор «Лада Ижевск»: количество Largus на складе максимально сократилось

В 2026 году на заводе «Лада Ижевск» проведут экологическую модернизацию: на предприятии обновят очистные сооружения. Об этом сообщила пресс-служба автозавода по итогам встречи генерального директора Александра Богачева с заводским профсоюзом.

«Количество Largus на складе готовой продукции максимально сократилось, такого количества на стоке не было с момента перезапуска завода в 2024 году»,— отметил господин Богачев. По предварительным итогам 2025 года, запланированные объемы выпуска автомобилей Lada Largus будут произведены.

В 2025 году на автозаводе изменили два мостовых крана, еще два таких объекта заменять в 2026 году. Отремонтированы напольные покрытия. «Проводится замена кровли, замена асфальтового покрытия пешеходных дорожек вокруг внешнего периметра завода»,— говорится в сообщении.

Напомним, с 1 декабря завод «Лада Ижевск» перешел на пятидневную рабочую неделю после двухмесячной четырехдневки. Это связывают с восстановлением спроса на отечественные автомобили. За январь—октябрь «Лада Ижевск» выпустил 27 тыс. автомобилей.

Справка

Основные производственные площадки крупнейшего в России автоконцерна расположены в Тольятти и Ижевске. Ижевский автозавод вошел в группу «АвтоВАЗ» в 2011 году («Lada Ижевск» — 100% дочернее предприятие концерна). Производительность удмуртского предприятия составляет 32 автомобиля в час. Площадь сборки — 21 тыс. кв. м. Ижевский автозавод является предприятием полного цикла: прессовое производство, литье и окраска пластика, сварка, окраска, сборка.

В 2015—2022 годах на «Lada Ижевск» собирались автомобили Lada Vesta. В начале 2023 года сборка была перенесена в Тольятти. На Ижевском автозаводе сохранилось создание штампованных и пластиковых изделий. В 2024 году на удмуртском предприятии стартовало серийное производство автомобилей Lada Largus: в мае — модели на ДВС, в сентябре — электрической версии.