ВККС разрешила СКР возбудить уголовные дела против четверых ростовских судей

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации (ВККС) предоставила согласие председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину на возбуждение уголовных дел в отношении четырёх судей из Ростова, подозреваемых во взяточничестве. Об этом сообщает «ТАСС».

Уголовные дела по ст. 290 УК РФ «Получение взятки» Следком планирует возбудить в отношении судей Советского районного суда Ростова: Олега Батальщикова и Натальи Цмакаловой и действующего судьи Артура Маслова. А бывшей судье Эльмире Пономаревой инкриминируется дача крупной взятки.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», СКР подозревает отставную судью в передаче взятки бывшему председателю Советского районного суда Елене Коблевой для получения назначения на должность мирового судьи. В отношении последней 8 декабря 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала разрешение СКР на возбуждение нового уголовного дела о создании преступной группы по получению взяток.

По версии следствия, госпожа Коблева совершила действия, квалифицируемые по ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», ч. 1 ст. 305 «Вынесение неправосудных решений» и ч. 3 ст. 294 «Воспрепятствование правосудию».

Еще одно дело в отношении бывшего председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой по обвинению в получении взятки, а также в отношении предпринимателя Николая Студеникина и бригадира рыболовецкой артели «Земля Дона» Владимира Боженко рассматривается в Краснодарском краевом суде.

Наталья Белоштейн