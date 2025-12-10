Основателя «Русагро» Мошковича оставили в СИЗО по делу о мошенничестве

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на продление ареста основателю холдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу и экс-гендиректору компании Максиму Басову. В ноябре им продлили срок содержания в СИЗО до 25 февраля 2026 года по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщило ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель совета директоров ООО «Группа компаний «Русагро» Вадим Мошкович (в центре)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель совета директоров ООО «Группа компаний «Русагро» Вадим Мошкович (в центре)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По версии следствия, господин Мошкович и действовавший с ним господин Басов купили 85% ГК «Солнечные продукты» по заниженной цене в 2018 году. Взамен они пообещали выкупить долг организации и привлечь новые инвестиции. Но после совершения сделки инвестиции не последовали. В результате обвиняемые завладели активами «Солнечных продуктов», чья стоимость превышает 47 млрд руб.

Вадима Мошковича и Максима Басова арестовали в марте 2025 года. Через два месяца в рамках дела под стражу взяли бывшего замгубернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Правоохранители считают, что ему основатель «Русагро» подарил охотничий карабин Blaser за общее покровительство. Фигуранты не признают вину.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Вадиму Мошковичу пообещали сообщников».

Никита Черненко