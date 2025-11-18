Основателю «Русагро» Мошковичу продлили арест до февраля 2026 года
Мещанский районный суд Москвы продлил на три месяца (до 25 февраля 2026 года) арест основателю холдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу. На такой же срок продлили срок содержания в СИЗО бывшему гендиректору компании Максиму Басову. Об этом сообщило ТАСС.
Фигурантов обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве с акциями ГК «Солнечные продукты». По версии следствия, господин Мошкович купил 85% акций организации по заниженной цене, а взамен обещал выкупить долг «Солнечных продуктов» и привлечь новые инвестиции. Однако после совершения сделки инвестиции не последовали. Всего обвиняемые завладели активами холдинга общей стоимостью свыше 47 млрд руб.
Вадима Мошковича и Максима Басова задержали и арестовали в марте 2025 года. В мае по делу арестовали бывшего заместителя губернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Ему, по версии следствия, господин Мошкович дал взятку в виде охотничьего карабина марки Blaser за общее покровительство. Никто из фигурантов не признает вину.
