Politico: у НАТО нет плана на случай выхода США из альянса

Североатлантический альянс не разработал никаких планов на случай выхода из его состава США, сообщает газета Politico со ссылкой на трех дипломатов НАТО. Один из собеседников издания подчеркнул, что подготовка подобных сценариев противоречила бы самой цели организации.

«Внутри альянса нет планов действий на случай, если НАТО останется без США»,— заявил источник издания. Сегодня в конгресс США внесли законопроект HR 6508, который предусматривает выход страны из НАТО, что вызвало обеспокоенность среди союзников. В законе альянс назван пережитком холодной войны. Проект внес член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Томас Масси.

Осенью бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что опасался распада альянса из-за угроз президента США Дональда Трампа вывести страну из состава блока. По словам господина Столтенберга, это было еще во время первого президентского срока Дональда Трампа — на саммите НАТО в 2018 году.