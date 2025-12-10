В Крыму ужесточили миграционные ограничения

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, запрещающий в 2026 году принимать на работу мигрантов, работающих по патенту в 84 сферах экономической деятельности. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правительства республики.

Согласно документу, иностранные граждане не имеют права работать в сферах транспорта, растениеводства и животноводства, лесозаготовки, добычи полезных ископаемых, на производстве пищевых продуктов, в розничной торговле, областях обеспечения безопасности, образования и здравоохранения.

«Определить срок приведения хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Крым, численности используемых ими иностранных работников в соответствие с запретом, установленным настоящим указом, по видам экономической деятельности, предусмотренным перечнем, до 1 января 2026 года»,— отмечается в тексте указа.

Господин Аксенов неоднократно выступал за ужесточение миграционной политики в стране. В апреле 2024 года власти Крыма запретили местным работодателям принимать на работу мигрантов по 35 видам экономической деятельности. Летом следующего года запрет распространили на 48 сфер экономической деятельности, кроме строительства и туризма.

Помимо этого власти региона направили в Госдуму свои предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. Позже российский парламент принял закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ до 80 пунктов. В частности, за преступления, которые связаны с угрозой безопасности страны: госизмену или терроризм.

Александр Дремлюгин, Симферополь