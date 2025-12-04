Ипотечные выдачи в Черноземье за год выросли на 21%

Количество выданных ипотечных кредитов в регионах Черноземья в октябре в среднем на 21% превысило показатель годичной давности. Наиболее значительный рост зафиксирован в Курской области, наименее — в Воронежской. Об этом свидетельствуют расчеты аналитиков «Циан», основанные на данных Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Курской области за октябрь 2025 года было выдано порядка 900 ипотечных кредитов, что на 29% больше, чем годом ранее. Средний размер займа составил 4,3 млн руб. — он вырос на 18% за год. В Липецкой области в октябре было выдано 700 ипотек, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний размер кредита при этом вырос на 20% — до 3,95 млн руб. В Белгородской и Тамбовской областях первый показатель увеличился на 21% с объемом 1,1 тыс. и 500 ипотек соответственно. Средний размер займа в этих регионах вырос на 8% и на 12%, составив 4,26 млн и 3,7 млн руб.

В Орловской области прирост выдачи составил 18% (0,4 тыс.), в Воронежской — 14% (1,5 тыс.). Средний размер ипотеки в этих регионах равнялся 3,69 млн (+2%) и 4,06 млн (+14%) соответственно.

«Восстановление спроса в регионах происходит активнее, чем в столичных агломерациях, где есть ограничения в виде быстрого увеличения цен»,— отметила ведущий аналитик «Циан» Елена Бобровская.

О состоянии спроса на «Семейную ипотеку» в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова