Зайка без лужайки
В Черноземье падает спрос на «Семейную ипотеку»
Рынок ипотеки в Черноземье снизился на 46,4% по сравнению с 2024-м, свидетельствуют данные ЦБ за май. Обрушилась даже «Семейная ипотека» под 6%, на которую приходится до 70% сделок. Наибольшее падение в макрорегионе фиксируют в Воронежской области (–55%), наименьшее — в Курской (–25%). ЦБ объясняет динамику «высоким спросом в 2024-м, вызванным окончанием льготной ипотеки». Недавнее снижение ключевой ставки не сделает жилье доступнее, цены продолжают расти, отмечают эксперты.
Даже льготная семейная ипотека оказывается для жителей Черноземья недоступной
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Объем новых ипотечных выдач в Черноземье в мае (самые актуальные данные Банка России на 14 июля) оказался на 46,4% ниже аналогичного показателя прошлого года. Рынок упал вполовину, до 11,2 млрд руб. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в ЦБ, в Воронежской области в мае было выдано ипотек на 3,2 млрд руб. Это на 6% меньше, чем в апреле 2025-го, и на 55% меньше, чем в мае 2024-го. Жители Липецкой области взяли кредиты на 1,3 млрд руб. (–17% к апрелю этого года, –52% к маю 2024-го). Белгородцы взяли 2,4 млрд руб. кредитов (+3,3% к апрелю и на 46% меньше, чем годом ранее). В Тамбовской области выдано 1,1 млрд руб. (+8 и –44%). В Орловской области сумма выдач сократилась до 1 млрд руб. (–11 и –41%). В Курской области объем выдач составил 2,1 млрд руб. (–17% к апрелю 2025-го, –25% к маю прошлого года).
«В мае прошлого года спрос на ипотеку был простимулирован ожиданиями завершения безадресных программ господдержки (сейчас остались только адресные, такие как "Семейная ипотека"). При этом по отношению к апрелю 2025-го спад оказался менее выраженным — в среднем по макрорегиону наблюдаем снижение на 1,3%, несмотря на традиционную сезонную просадку из-за майских праздников»,— уточнили в ЦБ.
Основной объем новых выдач в мае пришелся на госпрограммы, в особенности на «Семейную ипотеку».
По данным банка «ДОМ.РФ», в мае 2025-го (последние доступные данные) в Воронежской области в рамках этой программы было выдано 639 кредитов на сумму 2,8 млрд руб., что на 51% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Липецкой области банки выдали 151 семейную ипотеку на 625 млн руб. (–48%). В Курской области было выдано 160 кредитов на 676 млн руб. (–42%). В Орловской — 113 кредитов на 428 млн руб. (–41%). В Тамбовской области одобрили 135 семейных ипотек на 542 млн руб. (–17%). В Белгородской области выдали 167 кредитов на 755 млн руб. (–8,6%).
«Выдачи рыночной ипотеки остаются низкими в условиях высоких ставок. В конце мая средняя ставка по рыночным программам в целом по РФ составляла 26,8%.
В середине июня многие банки сократили ставки на 1–1,5% после снижения ключевой ставки (6 июня была впервые за три года опущена, с 21 до 20%)»,— сказали «Ъ-Черноземье» в ЦБ.
На фоне сокращения кредитования долги жителей большинства регионов Черноземья по ипотеке только растут. По данным ЦБ на май, совокупный ипотечный портфель в макрорегионе достиг 700,7 млрд руб. (+0,6% к апрелю 2025-го и +0,8% к маю прошлого года). Наибольший объем задолженности в Воронежской области — 234,3 млрд руб. (+2,4% год к году). В Белгородской области сумма ипотечного долга достигла 144 млрд (+2,5%). В Курской области он вырос до 98,7 млрд руб. (+3,6%). В Орловской области объем задолженности практически не изменился — 65,3 млрд руб. (+0,04%). В Липецкой и Тамбовской областях, напротив, зафиксировано снижение. В первом регионе портфель уменьшился до 89,3 млрд руб. (–3,3%), во втором — до 69,1 млрд руб. (–5,5%).
Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин говорит, что льготные программы «играют ключевую роль в поддержании спроса на ипотечном рынке», поэтому падение этого сегмента вызывает больше всего опасений. На долю льготных программ приходится около 80% всех выдач, а отдельно на «семейную ипотеку» — 70%.
«Средние рыночные ставки по ипотеке в последние месяцы уменьшаются, хотя темпы снижения замедляются. В начале июля ставки уменьшились на 0,3–0,5 процентных пункта в среднем по стране в зависимости от сегмента жилья. Сегодня они находятся в диапазоне от 24 до 26% годовых»,— рассказал господин Морковкин.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отмечает, что цены на недвижимость «пока не падают, несмотря на снижение выдач ипотеки в мае». Однако и «существенного роста тоже не происходит». Цены в мае 2025-го выросли на 0,8% к апрелю, ссылается эксперт на данные «Яндекс.Недвижимости».
«Вероятно, когда будут доступны данные по итогам июня, мы увидим рост выдач кредитов на 8–10% к маю. Но о том, что на рынке нового жилья в РФ намечается существенное оживление спроса, говорить рано, поскольку до 85% объектов покупается с помощью ипотечных средств»,— резюмировала эксперт.