Зайка без лужайки

Рынок ипотеки в Черноземье снизился на 46,4% по сравнению с 2024-м, свидетельствуют данные ЦБ за май. Обрушилась даже «Семейная ипотека» под 6%, на которую приходится до 70% сделок. Наибольшее падение в макрорегионе фиксируют в Воронежской области (–55%), наименьшее — в Курской (–25%). ЦБ объясняет динамику «высоким спросом в 2024-м, вызванным окончанием льготной ипотеки». Недавнее снижение ключевой ставки не сделает жилье доступнее, цены продолжают расти, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даже льготная семейная ипотека оказывается для жителей Черноземья недоступной

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Даже льготная семейная ипотека оказывается для жителей Черноземья недоступной

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объем новых ипотечных выдач в Черноземье в мае (самые актуальные данные Банка России на 14 июля) оказался на 46,4% ниже аналогичного показателя прошлого года. Рынок упал вполовину, до 11,2 млрд руб. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в ЦБ, в Воронежской области в мае было выдано ипотек на 3,2 млрд руб. Это на 6% меньше, чем в апреле 2025-го, и на 55% меньше, чем в мае 2024-го. Жители Липецкой области взяли кредиты на 1,3 млрд руб. (–17% к апрелю этого года, –52% к маю 2024-го). Белгородцы взяли 2,4 млрд руб. кредитов (+3,3% к апрелю и на 46% меньше, чем годом ранее). В Тамбовской области выдано 1,1 млрд руб. (+8 и –44%). В Орловской области сумма выдач сократилась до 1 млрд руб. (–11 и –41%). В Курской области объем выдач составил 2,1 млрд руб. (–17% к апрелю 2025-го, –25% к маю прошлого года).

«В мае прошлого года спрос на ипотеку был простимулирован ожиданиями завершения безадресных программ господдержки (сейчас остались только адресные, такие как "Семейная ипотека"). При этом по отношению к апрелю 2025-го спад оказался менее выраженным — в среднем по макрорегиону наблюдаем снижение на 1,3%, несмотря на традиционную сезонную просадку из-за майских праздников»,— уточнили в ЦБ.

Основной объем новых выдач в мае пришелся на госпрограммы, в особенности на «Семейную ипотеку».

По данным банка «ДОМ.РФ», в мае 2025-го (последние доступные данные) в Воронежской области в рамках этой программы было выдано 639 кредитов на сумму 2,8 млрд руб., что на 51% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Липецкой области банки выдали 151 семейную ипотеку на 625 млн руб. (–48%). В Курской области было выдано 160 кредитов на 676 млн руб. (–42%). В Орловской — 113 кредитов на 428 млн руб. (–41%). В Тамбовской области одобрили 135 семейных ипотек на 542 млн руб. (–17%). В Белгородской области выдали 167 кредитов на 755 млн руб. (–8,6%).

«Выдачи рыночной ипотеки остаются низкими в условиях высоких ставок. В конце мая средняя ставка по рыночным программам в целом по РФ составляла 26,8%.

В середине июня многие банки сократили ставки на 1–1,5% после снижения ключевой ставки (6 июня была впервые за три года опущена, с 21 до 20%)»,— сказали «Ъ-Черноземье» в ЦБ.

На фоне сокращения кредитования долги жителей большинства регионов Черноземья по ипотеке только растут. По данным ЦБ на май, совокупный ипотечный портфель в макрорегионе достиг 700,7 млрд руб. (+0,6% к апрелю 2025-го и +0,8% к маю прошлого года). Наибольший объем задолженности в Воронежской области — 234,3 млрд руб. (+2,4% год к году). В Белгородской области сумма ипотечного долга достигла 144 млрд (+2,5%). В Курской области он вырос до 98,7 млрд руб. (+3,6%). В Орловской области объем задолженности практически не изменился — 65,3 млрд руб. (+0,04%). В Липецкой и Тамбовской областях, напротив, зафиксировано снижение. В первом регионе портфель уменьшился до 89,3 млрд руб. (–3,3%), во втором — до 69,1 млрд руб. (–5,5%).

Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин говорит, что льготные программы «играют ключевую роль в поддержании спроса на ипотечном рынке», поэтому падение этого сегмента вызывает больше всего опасений. На долю льготных программ приходится около 80% всех выдач, а отдельно на «семейную ипотеку» — 70%.

«Средние рыночные ставки по ипотеке в последние месяцы уменьшаются, хотя темпы снижения замедляются. В начале июля ставки уменьшились на 0,3–0,5 процентных пункта в среднем по стране в зависимости от сегмента жилья. Сегодня они находятся в диапазоне от 24 до 26% годовых»,— рассказал господин Морковкин.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отмечает, что цены на недвижимость «пока не падают, несмотря на снижение выдач ипотеки в мае». Однако и «существенного роста тоже не происходит». Цены в мае 2025-го выросли на 0,8% к апрелю, ссылается эксперт на данные «Яндекс.Недвижимости».

«Вероятно, когда будут доступны данные по итогам июня, мы увидим рост выдач кредитов на 8–10% к маю. Но о том, что на рынке нового жилья в РФ намечается существенное оживление спроса, говорить рано, поскольку до 85% объектов покупается с помощью ипотечных средств»,— резюмировала эксперт.

Анна Швечикова