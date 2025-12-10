НХЛ приблизилась к седьмому миллиарду

Экономика Национальной хоккейной лиги продолжает стабильно расти. В текущем сезоне ее доходы — благодаря новым телеконтрактам и другим инструментам коммерческой политики — впервые практически вплотную приблизятся к $7 млрд. Это обстоятельство гарантирует выполнение обязательств лиги перед владельцами и менеджерами клубов по существенному повышению потолка зарплат, который в следующем году превысит отметку $100 млн, еще недавно из-за потерь, понесенных во время пандемии коронавируса, казавшуюся заоблачной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава НХЛ Гэри Беттмен

Фото: Kirby Lee / Imagn Images / Reuters Глава НХЛ Гэри Беттмен

На заседании совета владельцев клубов НХЛ, которое прошло в Колорадо-Спрингс, глава лиги Гэри Беттмен отчитался о текущей экономической ситуации. Она, по его словам, является чрезвычайно благоприятной, а основным индикатором ее устойчивости оказалась цифра планируемых доходов по итогам нынешнего сезона: он завершится летом будущего года. Они впервые практически вплотную приблизятся к отметке в $7 млрд, достигнув $6,8 млрд. Это на $0,3 млрд больше, чем было в сезоне предыдущем.

При этом совсем недавно отметка, к которой стремится НХЛ, выглядела чрезвычайно далекой.

Хоккейная лига довольно тяжело переживала пандемию коронавируса, а в 2021 году из-за нее суммарные поступления за сезон упали до $3,6 млн. Правда, и восстановилась НХЛ достаточно быстро. В минувшие три года ее доходы стабильно росли.

ESPN отмечает, что рост обеспечило эффективное использование целого комплекса различных инструментов. Это, например, продажа рекламы на бортах и экипировке, а также билетной программы. Но один среди них все-таки выделяется. Речь о реализации лигой медиаправ. Сам Гэри Беттмен, объясняя, почему не сомневается в экономической устойчивости НХЛ, акцентировал внимание членов совета владельцев клубов на контракте на показ матчей на территории Канады с Rogers Communications, заключенный в апреле, сроком на 12 лет и стоимостью 11 млрд канадских долларов (чуть меньше $8 млрд). Он вдвое дороже прежнего.

Эксперты не сомневаются, что доходы продолжат увеличиваться и в дальнейшем. CNBC указывает на то, что в 2028 году истекает срок контракта НХЛ на трансляции матчей на территории США с Walt Disney и Warner Brothers Discovery. Действующее соглашение приносит лиге $630 млн за сезон. Эксперты CNBC не сомневаются, что стоимость нового, как и в случае с Rogers Communications, скакнет вверх примерно в два раза. А ESPN предполагает, что НХЛ столкнется и с позитивным «эффектом Олимпиады». Речь об Олимпийских играх, которые пройдут в феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо. НХЛ, с 2014 года Олимпиады игнорировавшая, согласилась на участие в итальянской своих хоккеистов. Это уже вызывает громадный ажиотаж. А лига не скрывала, что с помощью февральских соревнований надеется укрепить присутствие на европейском рынке.

Главным практическим последствием роста поступлений НХЛ стало обещание Гэри Беттмена выполнить обязательства перед клубами, связанные с жестким потолком зарплат. Этот инструмент, напрямую зависящий от доходов, ограничивает годовые траты на оплату контрактов игроков. Во время пандемии он был заморожен, что затрудняло клубным менеджерам комплектование составов, но в последнее время лига постоянно поднимает его. Прыжок перед нынешним сезоном был особенно заметным — с $88 млн до $95,5 млн. НХЛ уже объявила, что в 2026 году потолок перекроет стомиллионный рубеж, достигнув $104 млн, а еще через сезон составит $113,5 млн. Свежие новости вызывают уверенность в том, что движение потолка вверх продолжится.

Алексей Доспехов