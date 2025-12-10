ЮНЕСКО внесла итальянскую кухню в список культурного наследия

ЮНЕСКО включила итальянскую кухню в список нематериального культурного наследия человечества. Представители отрасли считают, что это поспособствует развитию туризма в стране, передает Reuters.

Решение было принято на сессии Межправительственного комитета сохранения культурного и нематериального наследия ЮНЕСКО в Нью-Дели. Италия стала первой страной в мире, чья кулинария получила подобное признание, заявила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.

«Потому что для нас, итальянцев, кухня — это не просто еда или набор рецептов. Это гораздо больше: это культура, традиции, труд и богатство»,— прокомментировала госпожа Мелони (цитата по CNN).

В декабре ЮНЕСКО включило в список культурного наследия суп «Том ям кунг». Также в список вошли изготовление тандыров и выпечка хлеба в Азербайджане.