Ким и Бакальчук подписали мировое соглашение по разделу имущества

Сооснователь крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Ким сообщила о достижении с бывшим супругом Владиславом Бакальчуком мирового соглашения по разделу имущества после развода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сооснователь интернет-магазина Wildberries Татьяна Ким

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сооснователь интернет-магазина Wildberries Татьяна Ким

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы достигли мирового соглашения с моим бывшим супругом на условиях, устраивающих обе стороны. Рада, что смогли пойти друг другу навстречу. Это взрослая позиция», — сообщила Татьяна Ким в своем Telegram-канале.

Условия раздела имущества не раскрываются. Татьяна Ким и Владислав Бакальчук поженились в начале 2000-х. В то же время они создали Wildberries. 10 февраля 2025 года стало известно об их разводе. Суд по разделу имущества начался спустя неделю.