Ставропольский край стал пятым в стране по вводу коммунальных сетей

Ставропольский край занял пятое место среди регионов России по объему введенных коммунальных сетей. Регион ввел в эксплуатацию 207,3 км сетей после модернизации в рамках госпрограмм. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин отметил ключевые программы. Национальный проект «Инфраструктура для жизни» стартовал в этом году по поручению президента. Регионы реализуют федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Работы идут по двум программам с федеральной поддержкой и одной с льготными займами из Фонда национального благосостояния. Контракторы прокладывают сети водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. Они строят котельные, очистные сооружения и центральные тепловые пункты.

В России ввели 4,2 тыс. км инженерных сетей. Из них 2 тыс. км — водоснабжение, 1,7 тыс. км — теплоснабжение, 441,6 км — водоотведение. Страна запустила 481 площадной объект, 367 из них — теплоснабжение. В Северо-Кавказском федеральном округе обновили 392,4 км сетей. Ставрополье внесло значительный вклад в эти показатели.

Губернатор Владимир Владимиров активно продвигает модернизацию. В 2026 году край инвестирует 12,8 млрд руб. в инфраструктуру. Износ сетей в регионе достиг 86%. Власти переходят от разовых ремонтов к системным работам. Ранее заложили 12,7 млрд руб. на ЖКХ, включая 11 объектов в Андроповском, Арзгирском, Туркменском, Георгиевском, Нефтекумском, Предгорном округах и Ставрополе. Приоритет — Сенгилеевский водозабор, водоводы и очистные сооружения. В Предгорном округе достроят водовод на 36 км для семи поселков и 20 тыс. жителей.

На Кавказских Минеральных Водах завершили программу 2025 года. Регион вложил 2,5 млрд руб. в водоснабжение. В 2026 году охватят 90% поселков Предгорного округа. Модернизацию водоснабжения и водоотведения оценивают в 21 млрд руб. Ставрополье лидирует в СКФО по улучшению ЖКХ для жителей.

Станислав Маслаков