Володин: с выпуска отечественной военной формы начинается безопасность страны
Обеспечение безопасности России начинается с выпуска отечественной военной формы и ткани для нее, убежден спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, состав сырья, закупаемого за границей, неизвестен, что может отразиться на безопасности.
Вячеслав Володин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Как утверждает господин Володин, все фракции согласны, что отечественная легкая промышленность должна производить свои ткани и шить из них форму. «Мы не понимаем структуру той ткани, которая закупается. Достаточно минимального количества раствора или других веществ, и безопасность будет просто нарушена»,— сказал спикер на выставке «Российская легкая промышленность» в Госдуме (цитата по ТАСС).
С 2026 года в России запретят закупку военной формы иностранного производства для нужд российской армии, а с 2027-го будет запрещено приобретение униформы, произведенной из иностранных тканей. Соответствующий указ в августе подписал президент Владимир Путин.
Подробности — в материале «Ъ» «С мира ни нитки».