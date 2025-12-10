Володин: с выпуска отечественной военной формы начинается безопасность страны

Обеспечение безопасности России начинается с выпуска отечественной военной формы и ткани для нее, убежден спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, состав сырья, закупаемого за границей, неизвестен, что может отразиться на безопасности.

Как утверждает господин Володин, все фракции согласны, что отечественная легкая промышленность должна производить свои ткани и шить из них форму. «Мы не понимаем структуру той ткани, которая закупается. Достаточно минимального количества раствора или других веществ, и безопасность будет просто нарушена»,— сказал спикер на выставке «Российская легкая промышленность» в Госдуме (цитата по ТАСС).

С 2026 года в России запретят закупку военной формы иностранного производства для нужд российской армии, а с 2027-го будет запрещено приобретение униформы, произведенной из иностранных тканей. Соответствующий указ в августе подписал президент Владимир Путин.

