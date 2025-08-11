Путин запретил закупать военную форму из иностранных тканей с 2027 года

Закупка военной формы иностранного производства для нужд российской армии будет запрещена с 2026 года, а с 2027-го также будет запрещено приобретение униформы, произведенной из иностранных тканей. Соответствующий указ президента России опубликован на портале правовой информации.

Для выполнения этой задачи правительству РФ, Министерству обороны и Министерству промышленности и торговли поручено принять меры, обеспечивающие с 1 января 2026 года поставки вещевого имущества исключительно от российских производителей, чьи производственные мощности расположены на территории страны.

При этом к 2027 году вступит в силу еще одно требование: указанное имущество должно изготавливаться только из российских тканей и трикотажных полотен. Адаптация механизмов госзакупок в рамках законодательства о контрактной системе и государственного оборонного заказа под новые правила возложена на вышеуказанные органы власти. Указ вступил в силу со дня его официального подписания.

Дмитрий Сотак