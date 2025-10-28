Экс-глава белгородского УФНС обжаловала заключение в СИЗО по делу о взятке

Бывший руководитель управления ФНС по Белгородской области Наталия Попова подала апелляционную жалобу на решение Басманного райсуда Москвы, заключившего ее под стражу до начала декабря. Согласно картотеке дел, жалоба пока не рассмотрена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

8 октября суд заключил госпожу Попову под стражу на два месяца. В тот же день ей было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Расследование дела ведет следственный отдел управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики главного следственного управления Следственного комитета России. Суть уголовного дела не раскрывается. В ведомстве не сообщали о задержании госпожи Поповой. Судя по постановлению Басманного райсуда, следствие также возбудило дела о даче взятки и посредничестве при даче взятки (ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ). Защита экс-руководителя белгородского УФНС настаивала на ее заключении под домашний арест, а сама она обещала сотрудничать со следствием.

Наталия Попова родилась в 1983 году в Брянске. Окончила Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского и финансовый университет при правительстве РФ. В налоговых органах Брянской области работала с 2004 года. В 2014-м госпожа Попова перешла в инспекцию ФНС по Крымскому федеральному округу, а в 2016-м — стала работать в управлении ФНС по Севастополю. Через три года она перешла на должность замначальника межрегиональной инспекции по Центральному федеральному округу. В 2020 году госпожа Попова возглавила УФНС по Белгородской области, пост оставила летом 2025-го.

Владимир Зоркий