Суд в отношении экс-замов бывшего министра Смирнова отложили на 25 декабря

Рассмотрение уголовного дела в отношении бывших заместителей свердловского экс-министра ЖКХ Николая Смирнова перенесли на 25 декабря, сообщил корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Напомним, бывшего первого заместителя министра Игоря Чикризова и заместителя министра Андрея Кислицына судят по статье о взяточничестве.

В ходе заседания прокурор представил уточненное обвинение в отношении экс-чиновников. Ходатайство об изменении обвинения было приобщено к материалам дела. Слушания отложили, чтобы сторона защиты успела ознакомиться с обновленным обвинением в отношении фигурантов.

Напомним, экс-чиновники обвиняются в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, они, вместе с бывшим свердловским министром энергетики и ЖКХ Николаем Смирновым, через посредника получили взятку в общей сложности на сумму более 4,4 млн руб. Средства были переданы за общее покровительство при распределении муниципальных контрактов в сфере проектирования систем водоснабжения.

Смирнову инкриминируют получение более 980 тыс. руб., Чикризову — не менее 1 млн руб., а Кислицыну — около 2,5 млн руб. Уголовное дело в отношении самого Николая Смирнова было выделено в отдельное производство.

Полина Бабинцева