Суд по делу свердловского экс-министра ЖКХ Николая Смирнова закрыли от прессы

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга закрыл от СМИ процесс по уголовному делу свердловского экс-министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, экс-чиновник обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Наказание по статье предусматривает до 15 лет колонии. По версии следствия, Николай Смирнов, его первый заместитель Игорь Чикризов, заместитель министра Андрей Кислицин через посредника получили взятку на сумму более 4,4 млн руб. Смирнов получил более 980 тыс. руб., Чикризов — не менее 1 млн руб., а Кислицын — не менее 2,5 млн руб. Взятка была передана якобы за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования водоснабжения. Остальные фигуранты также обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Отметим, рассмотрение по существу дела Чикризова и Кислицина отложили до 10 декабря. С ходатайством об отложении процесса выступил прокурор, чтобы уточнить предъявленное обвинение. Суд по делу Николая Смирнова, который стартовал 4 декабря, также отложили.

Ранее стало известно, что бывший свердловский министр энергетики и ЖКХ дал показания на экс-губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по делу дочерней компании «Облкоммунэнерго» ОТСК.

Артем Путилов