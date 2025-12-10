Карты «Мир» с истекшим сроком действия продолжат работать

С 2030 года обслуживание платежных карт «Мир» с истекшим сроком действия будет прекращено в отложенных и офлайн-режимах. В остальных случаях такие карты продолжат работать, сообщила Национальная система платежных карт (НСПК).

Соответствующее решение приняли на заседании совета участников и пользователей платежного рынка при НСПК. Гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин заявил, что это поможет снизить нагрузку на банковскую инфраструктуру.

Использовать такие карты нельзя будет, к примеру, при оплате проезда на транспорте или покупке товаров в самолете — там, где банк не может проверить транзакцию в режиме реального времени.

К 2028 году НСПК планирует ограничить количество операций в отложенных и офлайн-режимах по картам «Мир» с прошедшим сроком действия до 2,5%, а затем постепенно перейти к полному прекращению таких транзакций.

«Любая карта со временем изнашивается. К 2030 году части держателей таких карт "Мир", которые проводят операции в отложенном или офлайн режиме, все же придется заменить их на новые»,— уточнил господин Дубынин.

В конце 2024 года у некоторых российских банков перестали действовать сертификаты безопасности чипов для карт Visa и MasterCard. В июле 2025-го Центробанк объявил о планах ограничить период действия карт с истекшим сроком годности. В НСПК говорили, что вывод из оборота карт Visa и Mastercard связан с безопасностью.