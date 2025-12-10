Детский омбудсмен назвал «ужасающим» питание детей в Угличе

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин сообщил о многочисленных нарушениях, выявленных при организации питания в школах и детских садах Углича и Угличского района. Об этом сообщил аппарат детского омбудсмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

Уполномоченному поступили коллективные обращения от родителей школьников и воспитанников детских садов, которые в общей сложности подписали более 300 человек.

«Это не просто жалобы — это крик о помощи. В ходе проверочных мероприятий, организованных уполномоченным по правам ребенка в Ярославской области, выявлена ужасающая картина: просроченные продукты в холодильниках пищеблоков, недовес готовых блюд (дети не получают до 20-30% порции!), бракераж либо не ведется вовсе, либо носит чисто формальный характер — бракеражные комиссии фактически не работают»,— говорится в сообщении аппарата уполномоченного.

Кроме того, уполномоченный выявил несоответствие двухнедельного и суточного меню и нарушения товарного соседства. В сообщении указанные недостатки названы «прямой угрозой здоровью сотен детей».

«Это не просто нарушения — это преступное отношение к самому святому, что у нас есть, к здоровью и жизни детей. Все виновные будут привлечены к ответственности, вне зависимости от должностей. Ситуация с питанием в области взята под мой личный контроль»,— заявил Михаил Крупин.

Заключение по итогам проверки уполномоченный направил в прокуратуру Ярославской области, управление Следственного комитета региона, Роспотребнадзор, министерство образования области и ряд других ответственных ведомств.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее схожие проблемы детский омбудсмен выявил в Переславле-Залесском, где приступил к работе новый поставщик питания — ООО «Промпит». Как сообщала в сентябре «Угличская газета», в Угличском муниципальном округе после объединения школ и детских садов в образовательные комплексы также начал работу единый поставщик питания ООО «Промпит».

В ноябре председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по жалобам на некачественное питание в Угличе. Было ли оно возбуждено, не сообщалось.

Антон Голицын