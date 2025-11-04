Глава СК потребовал разобраться в проблемах с питанием в школах и садиках Углича

Председатель СК России Александр Бастрыкин после обращения о нарушении прав несовершеннолетних в Угличе поручил ярославскому управлению возбудить уголовное дело. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Как поясняется в сообщении, в этом году профильные структуры Углича заключили договор на организацию питания в садиках и школах.

«Однако поставщиком используется некачественная продукция, после употребления которой у детей развиваются кишечные инфекции. Обращения родителей результатов не принесли, мер реагирования не принимается»,— сообщили в центре.

Ярославский СК уже начал проверку, однако глава СК потребовал возбудить дело и доложить о результатах расследования. Ранее 76.ru сообщал о жалобах жителей Углича на то, что их детей кормят полуфабрикатами и что в блюдах стало меньше мяса. В настоящее время, по данным издания, Угличская администрация уже работает с поставщиком по части решения некоторых проблем.

Алла Чижова