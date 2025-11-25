Детский омбудсмен выявил нарушения при питании школьников в Переславле
В образовательных учреждениях Переславль-Залесского округа выявлены нарушения в организации детского питания. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин. Проверка проводилась по жалобам родителей во всех образовательных комплексах округа.
Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области
«Установлено, что качество поставляемых в образовательные организации продуктов является низким, в одном из учреждений обнаружена просроченная продукция, вес готовых блюд соответствует нижним показателям нормативов, установленных СанПиН, ранее же старались придерживаться верхних показателей нормативов, в связи с чем в настоящее время отмечается уменьшение порций»,— сообщили в аппарате уполномоченного.
Также в школах не соблюдаются правила бракеража: отсутствуют приказы о создании комиссий и положения о их работе. В некоторых учреждениях нет бракеражных журналов или они ведутся с нарушениями. По итогам проверки в администрации округа прошло совещание с директорами школ и представителями управления образования. Им напомнили о необходимости соблюдать нормы законодательства в сфере детского питания.
«По результатам проведенной проверки будет вынесено мотивированное заключение. Качественное питание — важная составляющая в жизненном цикле ребенка и правильная организация питания в образовательных организациях закладывает здоровье детей в будущем»,— прокомментировал ситуацию Михаил Крупин.
О проблемах с питанием в детских учреждениях Переславля-Залесского на заседании областной думы 21 ноября говорил депутат Сергей Хабибулин. Он связал жалобы родителей с введением централизованных поставок питания.
«Шквал обращений от граждан, от жителей, от мамочек в детских садах и школах. Сначала Углич, Тутаев, теперь Переславль. Жалобы на некачественную пищу. За последние 3–4 дня я около десятка обращений получил. Раньше повара готовили все в детских садах и школах сами, а теперь все стало централизованным»,— сказал депутат в выступлении на заседании облдумы.