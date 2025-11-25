Детский омбудсмен выявил нарушения при питании школьников в Переславле

В образовательных учреждениях Переславль-Залесского округа выявлены нарушения в организации детского питания. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин. Проверка проводилась по жалобам родителей во всех образовательных комплексах округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

«Установлено, что качество поставляемых в образовательные организации продуктов является низким, в одном из учреждений обнаружена просроченная продукция, вес готовых блюд соответствует нижним показателям нормативов, установленных СанПиН, ранее же старались придерживаться верхних показателей нормативов, в связи с чем в настоящее время отмечается уменьшение порций»,— сообщили в аппарате уполномоченного.

Также в школах не соблюдаются правила бракеража: отсутствуют приказы о создании комиссий и положения о их работе. В некоторых учреждениях нет бракеражных журналов или они ведутся с нарушениями. По итогам проверки в администрации округа прошло совещание с директорами школ и представителями управления образования. Им напомнили о необходимости соблюдать нормы законодательства в сфере детского питания.

«По результатам проведенной проверки будет вынесено мотивированное заключение. Качественное питание — важная составляющая в жизненном цикле ребенка и правильная организация питания в образовательных организациях закладывает здоровье детей в будущем»,— прокомментировал ситуацию Михаил Крупин.

О проблемах с питанием в детских учреждениях Переславля-Залесского на заседании областной думы 21 ноября говорил депутат Сергей Хабибулин. Он связал жалобы родителей с введением централизованных поставок питания.

«Шквал обращений от граждан, от жителей, от мамочек в детских садах и школах. Сначала Углич, Тутаев, теперь Переславль. Жалобы на некачественную пищу. За последние 3–4 дня я около десятка обращений получил. Раньше повара готовили все в детских садах и школах сами, а теперь все стало централизованным»,— сказал депутат в выступлении на заседании облдумы.

Антон Голицын