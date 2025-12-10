Суд на Урале отказал в компенсации правообладателю за футболки с Владом А4

Городской суд Режа (Свердловская область) отклонил иск компании ООО «Четыреа Четыре-Плюс» о защите исключительных прав на изображение белорусского блогера Влада Бумаги (A4) на футболках, сообщили в пресс-службе судов региона. Компания требовала от индивидуального предпринимателя Елены Толмачевой 30 тыс. руб. компенсации и возмещения судебных издержек.

Иск был подан из-за продажи в магазине «Карамелька» в мае 2024 года футболок с изображениями блогера «А4» и «Ламба», которые правообладатель посчитал контрафактной продукцией. Суд не обнаружил достаточных доказательств правопреемственности на спорные объекты интеллектуальной собственности. Истец не смог в полной мере предоставить сведения, подтверждающие законное возникновение исключительных прав у первоначального правообладателя. Кроме того, суд установил, что дизайн футболки из магазина ответчика не совпадает с произведениями, на которые ссылается истец.

Кроме того, предоставленные изображения «А4» и «Ламба» не зарегистрированы в России как товарные знаки. В связи с необоснованностью исковых требований, суд отказал в удовлетворении требований о компенсации и возмещении судебных расходов. Решение суда не вступило в силу.

Влад А4 (Владислав Бумага) — 29-летний видеоблогер и певец из Минска, проживающий в Москве. Он является одним из самых популярных видеоблогеров русскоязычного сегмента видеохостинга YouTube, в частности, среди детей и подростков. На данный момент на его канале 91,2 млн подписчиков. Многие его ролики посвящены развлекательным челленджам, экспериментам и пранкам.

Ирина Пичурина