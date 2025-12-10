Андрей Бузин утвержден начальником УАТК в мэрии Нижнего Новгорода
Андрей Бузин утвержден руководителем управления административно-технического и муниципального контроля (УАТК) администрации Нижнего Новгорода. Об этом стало известно на заседании комиссии гордумы по экологии, состоявшейся 9 декабря.
Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ
Председательствующий на комиссии депутат Николай Сатаев поздравил господина Бузина с назначением без приставки и.о.
Как писал «Ъ-Приволжье», Андрей Бузин был назначен в сентябре 2025 года. Ранее он занимал должность исполнительного директора АО «ДК Канавинского района».
Прежний руководитель УАТК Максим Селезнев в июле стал заместителем министра строительства Астраханской области.