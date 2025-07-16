Начальник нижегородского УАТК Максим Селезнев перешел в астраханский минстрой
Максим Селезнев покинул должность руководителя управления административно-технического и муниципального контроля (УАТК) администрации Нижнего Новгорода. Как сообщили «Ъ-Приволжье» в министерстве строительства и ЖКХ Астраханской области, с 14 июля господин Селезнев занимает должность замминистра.
Экс-руководитель управления административно-технического и муниципального контроля Нижнего Новгорода Максим Селезнев
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В мэрию Нижнего Новгорода Максим Селезнев пришел в 2022 году. Ранее был прокурором Сормовского района.
Исполняющей обязанности руководителя нижегородского УАТК стала Оксана Широкова. С начала июля это второе кадровое изменение в мэрии. Ранее сменился исполняющий обязанности директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры. Вместо Ирины Ключевой им стал Сергей Самсонов. Руководителя этого подразделения без приставки и.о. нет уже два года.