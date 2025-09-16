Андрей Бузин назначен и.о. руководителя нижегородского УАТК

Исполняющим обязанности руководителя управления административно-технического и муниципального контроля (УАТК) администрации Нижнего Новгорода стал Андрей Бузин. Информация об этом появилась на сайте мэрии 15 сентября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Биография господина Бузина на сайте администрации не приводится. Судя по информации из открытых источников, ранее он был исполнительным директором АО «ДК Канавинского района».

Как писал «Ъ-Приволжье», прежний руководитель УАТК Максим Селезнев в июле был назначен заместителем министра строительства Астраханской области.

После его ухода обязанности руководителя УАТК исполняла замначальника Оксана Широкова.

Галина Шамберина