Режим ЧС в Ангарске отменен в ходе ликвидации последствий аварии на ТЭЦ

В Ангарске снят режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и сохранен режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Параметры теплоносителя в сетях по подающей линии вышли на норматив. Специалисты на ТЭЦ-9 завершили ремонт котлоагрегата №2 и запустили его в работу. Заканчивается устранение неисправностей еще одного котлоагрегата, его планируют поставить в резерв»,— рассказал глава региона.

Как писал «Ъ-Сибирь», ЧС была объявлена 8 декабря после аварии на ТЭЦ-9 «Байкальской энергетической компании». С 11 декабря школьники, ранее отправленные на «дистант», вернутся к очной форме обучения. Жители получат перерасчет за коммунальные услуги.

Напомним, после аварии на ТЭЦ-9 следственное управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Валерий Лавский