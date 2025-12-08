Ангарск вошел в период охлаждения

Крупнейшей аварией в системах теплоснабжения в Сибирском федеральном округе с начала отопительного сезона 2025/2026 стал выход из строя двух котлов на ТЭЦ в иркутском городе Ангарске. Подачу тепла пришлось ограничить в 1,5 тыс. жилых домов, а учеников части школ отправить на дистанционное обучение. В городе с населением 217 тыс. человек объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). «Байкальская энергетическая компания» заявила о том, что ликвидирует последствия аварии 10 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководство ТЭЦ пообещало вернуть выработку тепла к доаварийным показателям 10 декабря

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Руководство ТЭЦ пообещало вернуть выработку тепла к доаварийным показателям 10 декабря

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Ангарском городском округе Иркутской области с 8 декабря введен режим ЧС. Причиной стала авария на ТЭЦ-9.

Собственником ТЭЦ-9 является ООО «Байкальская энергетическая компания», входящее в «Эн+». По данным сайта «Эн+», установленная мощность станции составляет 540 МВт по электроэнергии и 2143,0 Гкал/ч по теплу. Выработка предприятия в 2024 году составила, соответственно, 2 млрд кВт·ч и 5,7 млн Гкал.

О «снижении параметров теплоносителя от заданного графика температуры на ТЭЦ-9» главное управление МЧС по Иркутской области сообщило в середине дня 7 декабря. К тому времени на восстановление теплоснабжения, по его данным, было направлено 72 человек и семь единиц техники. Как сообщил позднее губернатор Игорь Кобзев, на станции один котел был отключен из-за неисправности 6 декабря, а на следующий день вышел из строя еще один котлоагрегат.

О последствиях аварии мэр Ангарского городского округа Сергей Петров рассказал по итогам заседания муниципальной комиссии по ЧС, состоявшегося 8 декабря под руководством прибывшего в город главы региона. Подача тепла была ограничена в 1,5 тыс. многоквартирных домах, в которых проживают более 167 тыс. человек.

Без тепла остался также 121 объект социальной инфраструктуры. Шесть школ пришлось полностью перевести на дистанционное обучение, еще в двух это решение коснулось только младших классов. Детей из пяти дошкольных учреждений перевели в другие детсады. По данным «Вести Иркутск», учреждения здравоохранения Ангарска работают в штатном режиме, но утепляются с помощью обогревателей и подручных средств.

«Мы готовы к тому, что из-за понижения температур у нас могут возникнуть сложности в социальных учреждениях и в жилых домах. Развернуты пункты временного размещения на шесть тысяч человек. Очень надеюсь, что до их использования не дойдет»,— говорится в пресс-релизе мэрии.

7 декабря муниципальная «Служба ГО и ЧС» сообщала о том, что ремонт продлится до 11 декабря, а на время работ задействуют третий котел, благодаря чему «температура в подающей линии частично поднимется». На следующий день гендиректор «Байкальской энергетической компании» Олег Причко назвал другие сроки восстановительных работ. «Подрядная организация работает круглосуточно. К 10 декабря ситуация исправится, теплоноситель будет заданной температуры»,— процитировал руководителя компании Игорь Кобзев.

«Очередной котел будет растоплен сегодня вечером. Дополнительное тепло начнет поступать в дома в ночь на вторник..., накануне запущенный в работу котел увеличил температуру сетевой воды до 73 градусов»,— сообщил, в свою очередь, представитель компании «Интерфакс-Сибирь».

По данным ФГБУ «Иркутское УГМС», днем в Ангарске температура воздуха составляла минус 12 градусов. На 9 декабря метеорологи прогнозируют на юге области, где расположен город, понижение дневной температуры до минус 25-30 градусов.

По мнению губернатора, «Байкальской энергетической компании» необходимо принимать превентивные меры во избежание таких коммунальных коллапсов в будущем.

«В любом случае, нас волнует складывающаяся ситуация, поэтому мы готовы обратиться в Минэнерго РФ с запросом технической инспекции на предмет оценки возможностей прохождения отопительного сезона 2025/2026 в Ангарске»,— отметил господин Кобзев.

Тем временем, причины и последствия происшедшего изучают правоохранительные органы. Следственное управление СКР по Иркутской области организовало проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Ангарске проводит и прокуратура.

Валерий Лавский