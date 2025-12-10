Возбуждено уголовное дело после аварии на ТЭЦ в Ангарске

После аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщило следственное управление СКР по Иркутской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По версии следствия, в конце прошлой недели на ТЭЦ-9 вышли из строя два котла, в результате чего были понижены параметры теплоносителя более чем в 1,5 тыс. жилых домах. Как писал «Ъ-Сибирь», также без теплоснабжения остался 121 объект социальной инфраструктуры. Несколько школ были переведены на дистанционное обучение.

В городе с населением 217 тыс. человек был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Мэр Ангарского округа Сергей Петров 10 декабря сообщил, что до 15:00 по местному времени энергетики планируют выйти на нормативные параметры. «Если к этому времени положительная динамика не изменится, примем решение о снятии в Ангарском округе режима ЧС», — добавил он.

Александра Стрелкова