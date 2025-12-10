Концессию по водопроводным сетям Новинок и ЖК «Юг» заключат в начале 2026 года

В концессионное соглашение на модернизацию и строительство водопроводных сетей в Новинском сельсовете Нижнего Новгорода включили также сети микрорайона «Юг» в Автозаводском районе, следует из постановления мэрии. Заключить соглашение с АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО) планируется в начале 2026 года, сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Сивохин 10 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проект концессии прошел процедуру торгов, но иных претендентов, кроме «ОКО», не нашлось.

Глава города Юрий Шалабаев сообщил, что были некоторые моменты, которые он поручил решить. Сейчас их погрузят в финансовую модель и в ближайшее время будут подписывать соглашение.

Согласно постановлению от 3 декабря 2025 года, мэрия согласовала заключение соглашения с АО «ОКО» без конкурса. Оно рассчитано на 13 лет, до 31 декабря 2038 года.

Реконструировать в рамках концессии необходимо 48 объектов в Новинском сельсовете и микрорайоне «Юг». Построить — восемь объектов водоотведения в Новинках, включая канализационную насосную станцию. Все работы требуется завершить до конца 2028 года.

Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объектов оценен в 584,4 млн руб., в том числе 66,5 млн руб. на сети Автозаводского района. Общий размер капитального гранта от муниципалитета составит 467,5 млн руб. — 80% всех расходов.

В проекте соглашения прописано также, что экономически обоснованные недополученные доходы концессионера, в том числе из-за тарифного регулирования, будут возмещать за счет областного бюджета.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее сети Новинского сельсовета были переданы в концессию ООО «Коммунальщик», когда территория еще входила в состав Богородского района. Но компания свои обязательства не выполнила. В 2022 году мэрия Нижнего Новгорода через суд расторгла соглашение, получив около 50 объектов в свою казну.

Добавим, также коммунальный оператор уже построил 9 км сетей водоснабжения в районе перспективной застройки Ольгина и Новинок. Сейчас идет строительство сетей водоотведения. Для этих целей привлекаются инфраструктурные бюджетные кредиты.

Ирина Швецова