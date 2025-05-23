Экспертиза оценила стоимость водоотведения в Новинках в 2 млрд рублей

Проект строительства сетей водоотведения для жилищного строительства в районе поселков Ольгино и Новинки Нижнего Новгорода 21 мая 2025 года получил положительное заключение госэкспертизы. Подтвержденная экспертизой стоимость составила 2 млрд руб., рассказала директор департамента строительства Татьяна Гераськина на заседании думской комиссии по строительству 23 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Она напомнила, что МКУ «ГлавУКС» заключил контракт на проектирование и строительство сетей в апреле 2022 года с АО «Нижегородский водоканал». По первому этапу, сетям водоснабжения, работы уже идут, техническая готовность составляет 95%, завершить строительство планируют к концу 2025 года.

По сетям водоотведения сейчас готовят документы для получения разрешения на строительство, сами работы должны завершить в 2026 году. При этом Татьяна Гераськина затруднилась сказать, насколько увеличится стоимость всего контракта, так как часть работ из упомянутых 2 млрд руб. уже выполнена в рамках первого этапа.

Она добавила при этом, что финансированием проект обеспечен, для этого привлекается инфраструктурный бюджетный кредит (ИБК).

По информации с сайта госзакупок, на тот момент заключения контракта между «ГлавУКС» и «Нижегородским водоканалом» стоимость всех работ составляла 1,62 млрд руб., а завершить их надо было к концу 2023 года. При этом этапы в реализации проекта не выделялись. В конце 2022 года работы по водоснабжению и по водоотведению выделили в отдельные этапы. В конце 2023 года стоимость всего контракта увеличили до 2 млрд руб., а срок завершения работ перенесли на конец 2024 года. Затем срок перенесли еще на год. Допсоглашение с учетом новой стоимости по водоотведению в карточке контракта пока не опубликовано.

При этом в конце 2024 года «Нижегородский водоканал» заключил договор субподряда на проектирование и строительство сетей водоотведения по стоимости 1,6 млрд руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», «Нижегородский водоканал» также намеревается взять в концессию существующие водопроводные сети Новинского сельсовета для их реконструкции.

Галина Шамберина