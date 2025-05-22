«Нижегородский водоканал» намерен взять в концессию сети в Новинках

Администрация Нижнего Новгорода продолжает подготовку концессионного соглашения по сетям водоснабжения и водоотведения в Новинском сельсовете. Вопрос обсудили на заседании комиссии гордумы по имуществу 22 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Когда сельсовет входил в состав Богородского района, сети передали в концессию ООО «Коммунальщик», но компания свои обязательства не выполнила. В 2022 году мэрия Нижнего Новгорода через суд расторгла соглашение, получив около 50 объектов в свою казну.

В октябре 2024 года мэрия приняла решение о возможности заключения концессии по этим сетям, установив срок переговоров до апреля 2025 года.

Директор департамента экономики Елена Антонова рассказала депутатам, что переговоры с потенциальным инвестором продолжаются. Отвечая на вопрос депутатов, она уточнила, что это АО «Нижегородский водоканал».

Она сообщила также, что в первом квартале перечень объектов дополнили еще 15-ю, теперь их всего 66. Существенные условия мэрия уже согласовала: срок соглашения составит 15 лет, из которых за четыре года необходимо провести строительство и реконструкцию. Сейчас проект соглашения проходит согласование в правительстве региона и в Региональной службе по тарифам. После согласования всех условий объявят торги.

Депутат Ольга Балакина спросила, кто будет финансировать проект. Елена Антонова конкретного ответа не дала, но пояснила, что по закону концедент, то есть мэрия, не может вложить более 80% стоимости создания объекта. Остальные 20% концессионер должен изыскать самостоятельно. На вопрос о том, когда ожидается подписание соглашения, директор департамента сказала, что «по очень скромным прогнозам» — до конца третьего квартала 2025 года.

Члены комиссии напомнили, что «Нижегородский водоканал» и так сильно закредитован, но вместе с тем поддерживают его как концессионера, считая, что уже давно работающее городское предприятие для потребителя будет лучше, нежели организация со стороны.

Как писал «Ъ-Приволжье», в декабре 2024 года «Нижегородский водоканал» заключил договор на проектирование и строительство магистральных сетей к Новинкам за 1,6 млрд руб.

Галина Шамберина