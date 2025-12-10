Минобороны России заявило о продвижении армии в Светлом и Гришино в ДНР

Российские военнослужащие продолжают зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино в ДНР. Армия также продвигается в микрорайонах Восточный и Западный города Димитров (украинское название Мирноград). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, российские военнослужащие поразили ВПК Украины, объектам топливно-энергетического комплекса и пунктам дислокации противника в 146 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией и БПЛА. За сутки средства ПВО России сбили 102 беспилотника.

9 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска взяли под контроль южную часть Димитрова. По его словам, занято около 30% зданий в городе. Накануне Минобороны отчиталось о взятии под контроль населенного пункта Червоное в ДНР.